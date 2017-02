Al llegar, los médicos de la ambulancia suben al departamento y lo revisan. Yo hablo con Pablo De Francesco, director Admistrativo y de Finanzas del Güemes, que me confirma la cama: 'Que lo trasladen acá', me avisa. La gente de la ambulancia se comunica con la obra social de mi papá. Pero no lo llevan. 'Nosotros no lo podemos trasladar', me dicen, una y otra vez. Argumentan que no tenían la confirmación de la obra social, cuando yo ya les había mostrado el mensaje del Güemes, confirmando que lo estaban esperando.