"Ahora me puedo levantar y caminar unas tres o cuatro cuadras, siempre con corset. Tenía que hacer un viaje a España el 25 y lo tuve que suspender. Se me cambió todo el año… Pero me sirvió para estar cerca de mi familia, como siempre lo hago, pero ahora más", dijo hace unos días la actriz a Teleshow.