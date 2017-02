—No fue mi caso. Tres discos y no sé cuántos shows y una gira por Latinoamérica no es "usarlos y tirarlos". Lo que pasa es que quizás hoy en día los programas benefician más a los jurados que a los concursantes, y no están desarrollando a los artistas que se presentan. Más que nada porque la gente no quiere la cosa meteórica, sino que el artista se vaya desarrollando, haga las cosas paso a paso. Por eso yo tardé once años en sacar un disco, porque lo trabajé, lo digerí. Y quizás la gente lo recibe mejor que si lo hubiera hecho rapidísimo, después del reality.