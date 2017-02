Fue la que lo acompañó durante los últimos años de su vida, cuando se radicaron en San Antonio de Padua. Él ya padecía de Mal de Parkinson, según indica La Nación, y juntos crearon una escuela y una sala de teatro. Ella daba clases y él dirigía las obras que se presentaban allí. Alguna vez confesó: "No me arrepiento de lo que he vivido. Tuve una vida plena y si pudiera volver a nacer, haría exactamente todo lo mismo que hice. O no: quizás me casaría muchas veces más, porque las mujeres son lo más lindo que hay, siempre fueron mi debilidad".