"Trabajo en esto desde los 13 años, y he estado en éxitos y he estado en fracasos -sostiene quien alguna vez fue campeona del Bailando por un sueño-. Cuando tenía 19 años y estaba en el cuerpo de baile de una obra de teatro, hicimos una función en una sala para mil personas, y había tres filas. Y yo estaba con figuras que en el día de hoy son número uno en nuestro espectáculo… A mí no me cambia en nada, porque hay éxitos y hay fracasos, como a todos, como hasta a los más grandes. No sé de qué estamos hablando. ¿Y que regalen entradas? Yo tengo entendido que no se hace. ¿Para qué se van a regalar?".