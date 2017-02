—No me gusta que me lastimen, que me deje sangrando, una cicatriz en el hombro. Es difícil coincidir que dos personas que se gustan químicamente puedan irse al carajo en la relación, como que encuentren ese súper clímax. Pero se puede, creo que no hay que tener muchos tapujos. Y volviendo a lo que me preguntabas, si hablamos en un año y me salió todo bien, me vas a encontrar más tranquilo. Cada vez estás menos enloquecido, cuando estás menos en la búsqueda, ya estás más encontrando y sabés para dónde, ahí bajás un poco la locura. Cuando uno más perdido está, más loco se encuentra, y eso es bastante natural.