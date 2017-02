"Me encanta que las mujeres quieran hablar, quieran reclamar, pero esto es exhibicionismo, es horrible", explicó. Mientras que se refirió a su lugar de residencia: "En Estados Unidos está prohibido, al menos donde estoy yo, hay playas nudistas, no hay necesidad de ir así a cualquier lado. A mí no me representa, no me llegó nada y no creo que a mis hijos les gustaría que ande mostrando así, con tipos, en una esquina", destacó.