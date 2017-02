"Más no se preocupen, que es algo habitual", buscó tranquilizar el guitarrista. El tratamiento también afectó el habla, aunque Pertusi es optimista al respecto. "Ya he recuperado el tono usual de mi voz, y mis cuerdas vocales salieron bastante ilesas del tratamiento. Pero todavía no tengo la fuerza necesaria para usar mi voz de modo profesional", advirtió, estimando que recién en unos tres meses más estará en plenitud.