No, no, ¡no! Y no… Como responsable de la Dirección Artística de las dos revistas de Carmen Barbieri -tanto aquella que la propia capocómica encabeza en Carlos Paz, como la de Mar del Plata, con Santiago Bal-, Lorena Liggi sigue con atención cada movimiento de las vedettes y los bailarinas. Y tiene que marcar con énfasis los errores. Es su deber. "Cuando noto que algo está mal, me subo al escenario y digo: '¿Ves?, esto se hace ¡así!', y me paro, camino y me hago la sexy", le cuenta la coreógrafa a Teleshow.