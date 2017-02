Cuando le preguntaron a Billy Wilder cómo hizo para tener seis Oscar, fue sincero: "Lo más importante es tener un buen guión. Los cineastas no son alquimistas. No se pueden convertir los excrementos de gallina en chocolate". Lo que suele suceder es que la figura del guionista no está lo suficiente valorada como para ponerlo en el primer plano del asunto; sin embargo, los especialistas lo saben, es la edificación del cine como el rascacielos más bello.