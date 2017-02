—No, sería imposible. En aquel momento tampoco éramos muy conscientes, lo tomábamos con humor. La mujer se prestaba, el hombre también. No éramos muy conscientes de lo que pasaba. Hoy observamos y decimos: "Mirá dónde hemos llegado". Un ejemplo, cuando siento que alguien está fumando a mi lado o entro a un lugar donde hay olor a tabaco, me molesta y antes no me molestaba. Hasta que no me concientizaron sobre el daño que produce al fumador pasivo, estaba todo bien, nadie decía nada. Con las cachetadas de la televisión estaba todo bien, nadie decía nada. Gracias a Dios ha evolucionado tanto la sociedad que hoy somos conscientes de muchas cosas que no debemos hacer, que no debemos permitir que se hagan.