—No, no es fácil. Pero siento que lo manejé y salí ilesa. Nunca estuve metida en nada, y sabía que no lo iba a hacer. Y si me terminaba yendo del programa por aburrida, por quedarme callada, me iba a sentir muy feliz de no haber cambiado mi personalidad. Al principio me buscaron por ese lado pero se dieron cuenta de que yo no iba a entrar. Y después sucedieron otras cosas, como el baile con mi hermano. La gente que me habla en la calle me rescata eso: "No te metiste en nada". Y es difícil, pero lo surfeé.