Será el 31 de marzo la fecha pautada para ver a Rancid en el festival que se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro junto a grandes bandas de la escena mundial como The 1975, Metallica, The XX y The Chainsmokers, pero también con algunos argentinos como Palo Pandolfo, Poncho y León Gieco (al día siguiente, en la segunda fecha, tocarán The Strokes y The Weeknd, entre otros).