"Esto no lo sabe nadie. Hace tres días que me llamó mi hija y me dijo 'ya te lo puedo decir, estoy embarazada de tres meses'", comentó la actriz y vedette, una de las más importantes que tuvo la Argentina. Luego agregó eufórica: "¿Qué querés que te diga? ¡Lógico que es divino!"