Diego Maradona, contundente contra Claudia Villafañe: "No hubo ni habrá acercamiento"

El “Diez” aseguró que no cambiará su relación con su ex mujer y pidió mantener a sus cinco hijos y a su nieto afuera del tema. Por su parte, Verónica Ojeda se refirió a la posibilidad de que exista un régimen de visitas para que el ex deportista vea a Dieguito Fernando