-La vez que tuve la posibilidad de conocer a Gustavo Cerati se dio en un marco raro porque fui para ser un doble suyo en el videoclip de Rapto. En un momento alguien fue y le contó que la persona que hacía de doble suyo tiene una banda tributo a Soda, y él tuvo muy buena onda. Hasta me vino a buscar y nos pusimos hablar de la banda, del nombre, de lo que hacíamos. Lo vivía con mucha fascinación, a pesar de los pronósticos que me habían dicho, de que el día que me agarrara Cerati me mataría, en cambio él lo vivió con mucha alegría. Después se me dio con Zeta, hace unos años, que realmente fue una casualidad de la vida. Terminamos zapando unos temas de Soda y tuvo muy buena onda conmigo, aunque me dejó en claro que las bandas tributo no lo convencen. Me aclaró que respeta que estuviéramos desde 2005, que era otra época, y que tal vez, desde la enfermedad de Gustavo, nació mucha banda nueva y eso sí lo veía como un poco de oportunismo. Pero también es como un guiño. Ya tengo dos de tres.