Las 25 fotos más destacadas de los SAG Awards

Se entregaron reconocimientos a lo mejor de la televisión y el cine. Emma Stone, Denzel Washington, Viola Davis y Mahershala Ali fueron galardonados por su trabajo en la pantalla grande. Además, premiaron a diversas series como ‘The Crown’, ‘Stranger Things’, ‘Orange is The New Black’ y ‘Veep’, entre otras