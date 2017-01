Para sorpresa de todos, en la temporada 5 (2014), Gregor Clegane -también apodado La Montaña– vuelve de la muerte y muchos se preguntaron qué sucedió. Un científico –Qyburn, el maester de la Red Keep– experimentó con él y logró revivirlo. Es presentado como Ser Robert Strong pero sus fans saben que debajo de esa armadura que nunca se saca está La Montaña, interpretado por el atleta Hafþór Júlíus Björnsson. ¿Qué lo vuelve un monstruo? El hombre no duerme, no come, no va al baño y no habla. Una especie de zombie bueno, reconstruido cual Frankenstein.