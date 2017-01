"En los ensayos de la obra, hasta ahora nadie me dijo: '¡No se te escucha!'. Así que funciona". Hugo Arana está entusiasmado. Se le nota en la voz, y no es poca cosa. "En el 2010 y el 2011 tuve dos operaciones por una verruga en una cuerda (vocal), lo cual me tuvo meses haciendo foniatría. Y después me operaron del corazón, y se me paralizó la cuerda izquierda por la intervención. También fueron meses para hacer que la cuerda vuelva funcionar", le contó el actor a Catalina Dlugi, en el programa Agarrate Catalina, de La Once Diez.