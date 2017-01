Sobre Sergio Massa, comentó: "No le creo nada, absolutamente nada. No sé ni donde está parado. Es un híbrido de la política. Y así le va, ha vuelto a perder adhesión de la gente. Es un gris". También opinó de Lázaro Báez: "Aparentemente tienen muchas causas de corrupción. Yo no me pongo del lado de Báez pero ya te digo…"