"Nos han hecho pasar una noche maravillosa, divertidísima. Me he reído como hace mucho tiempo no me reía, los actores argentinos son maravillosos. Esta obra es fantástica. Por ahí uno no repara en la dirección, la dirección de Ernesto Medela es maravillosa, fue director mío", dijo "La Chiqui", en presencia de las cámaras de Teleshow.