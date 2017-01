Mi amor Gustavo Conti, fue un miembro clave de contención, me hacia masajes en la cintura, sostenía el oxígeno y me daba aliento cada minuto. Siempre doy gracias a Dios que se cruzó en mi vida. Y no nos olvidemos de Félix, que desde mi vientre hacía lo suyo en una vuelta de cordón en el cuello….