Además, se refirió al "thriller erótico" que protagonizará "Pampita", titulado Desearás al hombre de tu hermana. "No soy celoso, entiendo que es parte del trabajo. Si bien todavía no se sabe y no sé tanto de la película, trato de apoyarla en lo que haga y en lo que la haga feliz. Más que apoyarla y tirar para adelante no puedo hacer. Sinceramente es trabajo, no puedo ser celoso del trabajo, soy muy respetuoso en ese sentido", aclaró.