-¿Y tu corazón cómo está?

–En el mar perdí el anillo de compromiso, (Federico) se va a enterar por acá. Por ahora hay compromiso nada más. Pero me gustaría casarme… ¡A él más! A mí me da vergüenza. Capaz en otro momento vienen todos a mi casamiento, no me molestaría, pero hay cosas que no me gustan hacerlas para las revistas. El documento por ejemplo… Políticamente me han llamado y me dijeron "te damos todo por la foto". Pero yo quiero todo por mí, no por la revista.