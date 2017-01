Cuando le ofrecieron el papel, Linda Blair no tenía un sueño pomposo envuelto en los flashes célebres de Hollywood. Si bien había trabajado en los films –The Way We Live Now (1971) y The Sporting Club (1971)-, su verdadera pasión eran los animales y la equitación, con lo cual pensaba a la película como un medio posible para cumplir su sueño: financiar sus futuros estudios de veterinaria. Claro, quizás nunca imaginó que El exorcista se consagraría como una de las producciones cinematográficas más importantes -no sólo de terror- de la historia. ¿Cómo vivió ella esa inmensa popularidad? Al principio, de la mejor manera, ya que logró estuvo nominada en los Oscar como Mejor Actriz de Reparto y ganó en la misma categoría un Globo de Oro. Luego llegaron los problemas.