—Sí. Es que yo, cuando me enamoro, me enamoro. Yo te corto una relación y hasta que me enamore de otro te puedo estar un año sin tener sexo, me pasó dos veces estar dos años. Un año me separé de alguien que me dolió muchísimo, estuve un año sin tener sexo hasta que conocí a la próxima pareja. Después, por otra situación corté también con esa pareja y estuve también sin sexo. Soy de andar noviando. El consolador llegó porque llegó, porque está bueno experimentar, está bueno para cada una conocer su sexualidad y quien puede realmente lo garantizo, aunque se compre lo que tenga ganas de comprar o no se compre nada.