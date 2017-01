Además, destacó que compañeros como Iliana Calabró y Osvaldo Laport asistieron al evento y volvió a arremeter contra los que denominó "mediáticos": "Hay que ver si entienden el show este, no sé si lo van a entender. A lo mejor no vienen porque no lo entienden, no es para cualquiera. Charlotte viene acá y está con el celular. Peter se aburriría, Flor de la V no sé, están todos muy locos".