Santiago estuvo comiendo con Alicia Barbasola y una cámara los encontró a ambos no solo cenando sino también a puro mimo. Tal fue la repercusión del romance que ambos aprovecharon para trasladarlo a la obra y Santiago le armó un sketch bien picante a Alicia. Claro que, al no tener mucho tiempo para pensar, a Santiago no le quedó otra que copiar una vieja escena de la película Locademia de Policía.