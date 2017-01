Asi arrancamos el cumple de Agus a las 00:00 hs y el pidiendo sus deseos!!! Feliz cumple mi rey que sigas siendo asi de feliz!! Mucho Amor salud y felicidad para vos Gracias @gimeaccardi por esta foto ❤

