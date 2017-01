A partir de ahí, Sheen la criticó duramente y una posible reconciliación se volvió imposible. Hasta que el asunto volvió a salir a flote. Fue hace una semana, cuando el actor estaba en uno de los programas más vistos de la televisión de Estados Unidos (Watch What Happens Live, con Andy Cohen) y le preguntaron qué opinaba de ella. Agrandó sus ojos, hizo una pausa, se quedó pensativo y luego disparó: "Oh, ¡esa zorra! No. Ella perdió la cortesía y el sentido común".