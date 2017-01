Este lunes por la mañana brindó una entrevista con el ciclo radial Todos Arriba, en donde explicó lo sucedido: "Estaba en Tequila festejando el cumpleaños de 'Pampita'. En un momento veo salir a una chica, la más linda del mundo. Entonces agarro a mi equipo, mis asistentes y la gente que me acompaña siempre, y les digo 'ustedes se vuelven para Buenos Aires y yo me quedo acá'. Lo que pasa es que la gente que trabaja conmigo les gusta estar en la joda pero no les gusta hacer el trabajo de campo. Me armaron una emboscada para decir 'Chano es un peligro'. Llamaron a mi mamá y a mi psiquiatra, les dijeron que yo no podía manejar".