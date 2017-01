Pocas cosas se saben de él, cultiva un perfil bajo y no se muestra como un charlatán frente a las cámaras. Contó que fue vegetariano por seis meses, que le gusta el rap y ha hecho free style en riñas de gallos para "exteriorizar las molestias". Comenzó duro con el gimnasio (se puede apreciar el resultado en sus músculos) pero asegura que no está fanatizado, porque al fin y al cabo "la muerte nos llega a todos". No tiene ningún tipo de interés en tener formar una familia y tener hijos: "No creo que haya que ser padre para alcanzar la madurez, además los niños no me enternecen ni nada". Una personalidad más que interesante.