Mientras sigue con su labor en radio (de lunes a viernes de 6 a 9) y ansía un pronto regreso de Peligro Sin Codificar, Korol no se pone presiones para este nuevo proyecto en Telefe, a pesar de que el rating de los domingos a la noche cobró particular relevancia en los últimos tiempos: "No sé qué tiene la competencia en ese horario. Juguemos en el bosque no lo consideramos laburo, para nosotros es cag… de risa. Es como el 'fulbito' de los jueves, pero transformado en trabajo de domingo".