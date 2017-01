—Tomé la decisión y estuve un mes sin tomar. Después una amiga, Andrea Rincón, llamó a un médico y me dijo: "Tenes que ir a ese médico". La decisión estaba tomada, en eso soy muy voluntarioso. En mi caso particular no tenía un problema tan complicado, pero sí había que dejarlo. La ventaja que tuve respecto a otras personas es que no toqué fondo, no tuve ninguna experiencia traumática, no tuve un accidente, no perdí a mi familia ni nada. Simplemente noté que, por momentos, era una cosa tan importante que tapaba otras cosas que son las importantes. Tampoco hago de esto un culto, que cada uno haga lo que quiera, es su libertad. Pero aprovechando los espacios en los que puedo hablar, sí le digo a todo el que no la probó que no la pruebe, que intente con otras cosas que son menos nocivas. Y el que está, tiene que saber que te gana la pulseada, sí o sí: no conozco a nadie que le haya ganado la pulseada. Salvo que decidas no consumir más.