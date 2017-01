Al fin, tras el vendaval, Squarzon y Amalia están juntos. Y Solaro por su lado, aún sin candidato a la vista. "No me escribió nadie desde que me separé -lamenta-. Es más, muchos se deben estar enterando ahora". Como fuera, mejor que le preste atención al nombre del candidato que se presente: por lo vivido… ¡mejor que no se llame Leo!