Precavida, Zaira Nara evitaba mostrar a Malaika -quien ya cumplió nueve meses- en las redes sociales. "Me cuesta poner una foto y que 20 mil personas me digan 'Cortale el pelo', 'No le pusiste aritos', que tiene frío, que tiene calor: tanta gente hablando, tanta energía rara puesta en mi bebé…", explicó la modelo por entonces.