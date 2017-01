"Un encuentro no puede forzarse: se da o no se da", se lee en Amarse con los ojos abiertos, la novela de Jorge Bucay y Silvia Salinas. Ambos, sentados en un café de Buenos Aires dialogando en paz, reviviendo aquel primer encuentro en el ciclo que se emitía por Much Music, son una prueba de ello porque lo importante es que se dio. Claro que sí: llegó el momento de una redención o, mejor decirlo de este modo, una resolución: Matías Durand se encontró con Franco Torchia y ambos vivieron una experiencia conmovedora, la de ahondar en la campaña antibullying para respetar al otro sea como fuese. El video que grabaron es más que contundente, y prometieron mostrar más.