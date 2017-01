"A Charly lo amo, lo respeto y él me súper ama a mí" dice el emblema del rock nacional en esta charla en la que cuenta que primero se comunica con la mujer de García para ver si se siente bien y luego habla con él. "La vez pasada le regalé un sombrero y me mandó una foto posando. Es un amor y yo lo amo, siempre lo voy a amar y no me importa lo que haga o lo que deje de hacer, es su vida. Mientras a mí no me rompa los huevos, está todo bien"