Nicolas Cage no se llama Nicolas Cage. Su verdadero nombre es Nicolas Kim Coppola y lo cambió en los primeros años en que se dedicó a la actuación porque no quería tener que ver con su tío, el director Francis Ford Coppola, que para ese entonces ya había dirigido Apocalypse Now y El Padrino I y II. Sin pedir ayuda ni sacar chapa por su apellido, el actor que hoy cumple 53 años supo llevar adelante una carrera impresionante que alberga alrededor de 90 películas. ¿Cuáles fueron sus mejores? Para celebrar su natalicio, tomaremos un camino más puntilloso: repasaremos sus mejores personajes, papeles que sólo él supo intepretar. Si bien son muchos, nos detendremos en apenas 5, dejando varias afuera, seguramente igual de destacables. A continuación la lista.