Al igual que Moria Casán y su video nadando sin ropa, "Grace" no tiene ningún tapujo a la hora de exponer su cuerpo. "Somos sexygenerias, somos sexies y legendarias, sexies hasta el final", dijo en Cosas que pasan por La Once Diez/Radio de la Ciudad, y agregó: "No se puede ser perfecto y no podemos estar torturándonos la vida con lo que no somos".