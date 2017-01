Por otro lado, María indicó cuáles son las actividades que elige para mantenerse en forma: "En general voy variando según el lugar del mundo en donde me encuentre. Cuando estoy en Argentina, me gusta tomar clases de tela y practicar baile casi a diario. Si en cambio me encuentro en el exterior, me sumo a la rutina de ejercicios de mi marido. Es algo que nos permite divertirnos y, al mismo, compartir tiempo juntos".