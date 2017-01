¡Cuidado! No es La abogada hot. Que nadie se atreva a llamarla así… Porque si bien Fernanda Herrera adoptó ese apodo tras su efímera defensa de José López y sus bolsos millonarios en el convento, terminando en el estudio de Bailando 2016, Karina Bardiani no quiere que la reconozcan de esa manera. No, nada de eso. "Los abogados mediáticos desprestigian la profesión: se convierten en opinólogos, panelistas y… ¡hasta bailarines!", se le escuchó decir a Bardiani en Tribunales, allí donde la manera en la cual la llaman resulta un tanto más acorde: ella es, simplemente, La abogada del rock..