La última temporada de Los unos y los otros no alcanzó las expectativas deseadas por parte de las autoridades de América. El ciclo –de Mandarina Producciones– fue relanzado en 2016 con un formato diferente, más ligado a los temas de coyuntura. Andrea Politti continuó en la conducción y se armó un gran panel integrado por Catalina Dlugi, Soledad Larghi, Carla Conte, Jimena Grandinetti y Carlos Ares. Sin embargo la nueva apuesta no funciónó y, a los tres meses, el canal tomó la determinación de sacar del aire el formato por el bajo rating, que en promedio no superaba los 4.5 puntos.