Juguemos un rato. Por unas líneas. Y no revelemos de inmediato nombre y apellido de la protagonista de esta nota. Vayamos foto a foto, pista a pista… Nacida en Junín (de allí son estas imágenes) en marzo de 1988, esta pisciana se hizo conocida Soñando por bailar, el reality que en 2012 buscaba figuras anónimas para el Bailando por un sueño. Y no, no hablamos de Magui Bravi.