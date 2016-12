La relación de Daniel Scioli y Gisela Berger salió a luz en los medios luego de la aparición de un video en el que ambos aparecen divirtiéndose en una fiesta en Punta Cana. En el Aeropuerto de Ezeiza, al regresar de ese destino caribeño, el ex gobernador bonaerense –quien llegaba junto a la ex bailarina de ShowMatch– fue abordado por la prensa. Aquel día no desmintió el vínculo; simplemente respondió: "Estamos muy bien".