Rocío es la encargada de los preparativos de la cena Navideña que contará también con la presencia de Jana y las hermanas de Diego. Si bien no hubo oficialización por parte de Maradona, es casi un hecho que no estará participando del casamiento de Tevez. La presencia del presidente de Boca, Daniel Angelici, la del presidente de la Nación, Mauricio Macri, son motivos suficientes para que decida no viajar a Uruguay.