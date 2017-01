Dentro de las contras se encuentran varias provocaciones que Flores debió enfrentar. "Una noche salgo de la radio y voy por Florida y Tucumán. Invierno, oscuro -relata-. Había dos tipitos, uno estaba con un teléfono y el otro, el que no estaba con el teléfono, se me acerca y me dice: 'Bobby Flores'. 'Sí, sí'. 'Te felicito, merecido, eh, muy bien, la verdad'. '¡Gracias!', le digo. Y me dice: '¿Ya te compraste la casa en Miami, o la estás comprando de a poco, vas robando de a poco?' Y veo que el otro está medio no sé, sacando fotos o filmando, o qué sé yo. Si yo tenía una reacción como la que hubiese tenido hace cuatro años, termino en la placa roja del noticiero…".