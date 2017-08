La historia se centrará en la vida del joven Peter Parker descubriendo sus nuevos poderes y lidiando con su vida de adolescente en Horizon Highs, la escuela preparatoria para mentes brillantes.

Por supuesto que Peter no estará solo en su dual vida y contará con la participación de varios personajes que lo apoyarán en sus aventuras.

Podremos ver a Gwen Stacey, Anya y Mile Morales. Estos personajes serán reconocidos por los fans y como tal, no pudimos no preguntar si era posible ver sus alter egos en algún momento ya que los mismos en los cómics toman roles heroicos junto a Peter transformándose en Spider-Gwen, Spider Girl y Miles tomando el manto de Spider Man.