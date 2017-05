Daniel Scioli y Gisela Berger: embarazo, acusaciones y escándalo

“Gisela está embarazada, voy a ser papá a los 60”, anunció emocionado el ex candidato presidencial del FpV, tras el escándalo de los chats con la mediática Sofía Clérici. Pero su ex pareja respondió: “Cuando se enteró me pidió un aborto”. La intimidad de una tormenta que recién comienza