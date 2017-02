Tanner (Ben Foster) y Toby Howard (Chris Pine) son dos hermanos que viven en el estado de Texas y que se han propuesto robar el mayor número de bancos de la zona en un breve periodo de tiempo. No son ladrones profesionales, uno es un ex convicto y el otro es un padre divorciado con dos hijos. El objetivo de este dúo, es reunir la cantidad de dinero necesaria para levantar una hipoteca y no perder la granja familiar.